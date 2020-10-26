宜嘉首擊倒戈告負 流浪不敵傑志 安永佳首戴帽

林嘉緯喜見傑志小將成長

傑志憑23歲混血港將安永佳，完成港超生涯首次帽子戲法，以3：0大勝流浪。盧均宜及林嘉緯分別相隔13及12年重返母會流浪，新季首戰齊正選踢足全場。面對舊主傑志，林嘉緯多次主射罰球，一次被門將郭劍橋撲出，盧均宜亦有一次頭槌攻門但高出。

繼效力傑志及上季在富力R&F後，「宜嘉」再做隊友。林嘉緯表示，經一段長時間後重返流浪，感覺既熟悉又開心，又稱看到年輕隊友比賽，不禁憶起年少在流浪的感覺，同時不忘替傑志小將漸獨當一面感高興。盧均宜亦讚揚昔日一起操練的傑志小將，表現有板有眼。

飛馬新班底吞理文5蛋

另一場A組，天水圍飛馬新季班底大變，但首擊落筆打三更，上半場12碼失機後連失5球，全場以0：5大敗予理文。飛馬沒有參加上季復賽，球員接近7個月沒比賽。新帥郭嘉諾因身處深圳修讀教練課程，此仗未能親自督師，只靠半場更衣室視像訓話，暫掌帥印的領隊文彼得承認表現未如理想，冀球員藉更多比賽漸提升狀態。