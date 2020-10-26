愛華頓遭聖徒破不敗身 作客吞兩蛋 宿敵利物浦追至同分

愛華頓前鋒李察利臣昨停賽，改由伊禾比擔正，伙卡維特利雲及賽前傳有傷的占士洛迪古斯攻堅，惟三子是役表現沉寂，被修咸頓先開紀錄。丹尼艾格斯在27分鐘前傳予禁區頂的禾特普斯，後者右腳射遠柱得手；艾格斯8分鐘後再獻助攻，今次由查阿當斯破網。「聖徒」完半場前有史超活岩士唐「食詐糊」，半場領先兩球。客隊半場換入班納特安尼斯奧取代伊禾比，但無法尋得缺口，更在72分鐘有盧卡斯迪治尼防守時，踩中獲敵衛加彼德斯左足踝領紅。「拖肥」連續兩仗有球員被逐，需以10人應戰；艾格斯多次起腳未能命中，但無改修咸頓主場奏凱。愛華頓開季不敗走勢告終，6戰得13分續居榜首。

祖達建功領紅軍碎錫

高普：失爭議極刑不公

至於榜首競爭者利物浦昨晨作客錫菲聯，早段失爭議性12碼，但其後憑羅拔圖法明奴及迪亞高祖達各建一功，終反勝2：1。紅軍在聯賽重返勝軌，與「拖肥」同分居次席。

VAR爭議發生在13分鐘，客串中堅的法賓奴泰華利斯在禁區邊踢跌敵鋒奧利華麥貝尼，球證先判罰球，經VAR後改判極刑，但慢鏡可見碰撞發生時，皮球在禁區外。繼早前對愛華頓一仗後，高普再轟VAR：「那甚至不是犯規，我們遭遇不公，唯有再次出發。我們在此爭議處於劣勢，幸好球隊克服難關。」

高普不忘盛讚反勝功臣祖達：「他仍有進步空間，其速度、體型、制空和控球能力都是我們所需，只要保持健康，前途光明。」因華基爾雲迪積克受傷長唞，有傳紅軍欲在冬窗收購土耳其隊20歲中堅奧辛卡巴克，據報史浩克04叫價4000萬鎊（約4億港元），比紅軍預算高一倍。

熱刺周薪200萬冀孫興慜留效

熱刺明晨出征般尼，上周歐霸避戰的哈利卡尼勢復任正選，伙孫興慜攻堅，料加里夫巴利先列後備。英國傳媒報道，熱刺向孫興慜提出續約至2025年，周薪加至20萬鎊（約200萬港元），看齊隊長卡尼。另據報被棄用的30歲左閘丹尼路斯，正和會方商談提前解約。

（英超消息）