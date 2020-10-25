流浪迎傑志 盧均宜林嘉緯勢聯手倒戈

富力事件已過去 盧:展望新目標

富力R&F本月中退出港超，球員在新季開鑼前成為失業兵，包括36歲守將盧均宜在內的12名球員，早前就合約及賠償問題向香港足球總會求助。盧均宜隨流浪跟操一周，近日落實重返母會，已完成球員註冊，是新季首名落班的前富力球員。他說：「富力的事已經完結，將展望在新球會的目標。今仗對手雖然是傑志，但相信年輕的隊友不會怯場。」A組另一場由天水圍飛馬於下午3時在深水埗運動場對理文。飛馬今季陣容大變，表現備受期待。

晉峰菁英盃僅負南區

愉園絕地反勝東方

新季昨午由菁英盃B組賽事揭開戰幔，「升班馬」晉峰憑外援翼鋒費利浦薩梅開二度，曾領先及扳平，但被上屆菁英盃亞軍冠忠南區的前鋒陳廣豪連入兩球，加上中堅比圖絕殺，終負2：3。港超首擊未能取分而回，但總教練何信賢對球隊表現感喜出望外。晉峰借將茹子楠說，球隊保持地面進攻踢法，期望未來香港足球也朝這方向進發，又稱很久未試過踢足全場，「有少許感動」。B組另一仗，愉園縱在尾段失守，但於補時3分鐘內，憑一對中堅葉卓文及隊長盧斯安奴頭槌建功，戲劇性地以2：1反勝東方龍獅，亦是「快活谷」相隔逾10個月以來跨季首勝。