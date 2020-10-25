飛魚上岸苦讀 為後輩除心魔 曾因衝奧壓力爆煲 轉職運動心理學家治療推廣

4歲習泳，10歲入選港隊青年軍，Karen曾被寄望以16歲之齡挑戰雅典奧運，但常在比賽緊張失準，當時向教練求助，只獲回應「唔好緊張，練多啲就得」，無助解決壓力問題，最終亦和奧運緣慳一面。時值會考，她順勢退隊告別賽場，考畢公開試後，卻主動上網「做功課」，解開心中疑惑：「與其說可惜，反而是好奇心驅使，搜尋運動員怎樣才有穩定發揮，於是發現運動心理這學科。」Karen大學選修心理學，其後赴美專攻運動心理，歐美同學早在中學接觸相關知識，又發現昔日教練從未提及體院有心理學家，令她大嘆香港在此方面非常落後。

當年缺渠道求救 今前線支援

推廣治療雙管齊下漸獲肯定

2013年碩士畢業，Karen回港首年邊打工，邊義助棍網球港隊，結果球隊於世界賽創佳績，加上她考獲美國應用運動心理學協會顧問資格，成大中華區第一人，決心全情投入運動心理學工作。本港業界現時約廿多人，過半從事研究，Karen於5年前自立門戶，在前線支援運動員，平均每周接見4至5人，青少年佔七成。她認為社會風氣使然，不乏個案想靠運動達至升學等其他目的。

執業至今7年，她認同專業漸受本地體育界關注，除高爾夫球等個別運動格外重視外，不時應邀向其他項目的教練講解。然而訓練時間所限，不少教練拒「浪費」時間輔導，有些則仍抱負面印象，Karen表示前路漫漫：「像十多年前，大家受傷才找物理治療師，如今已成訓練後的日常。心理學也一樣，並非出事才要求救，外國稱之為mental muscle，意即和肌肉般需恆常訓練。」連同大學講師等工作，Karen不時做足7日，仍抽空辦公眾課程、勤寫專欄，旨在帶出有關知識並非精英運動員專利，教練或休閒運動愛好者亦可以得益。

冀後輩毋須再孤立無援

由昔日飽受困擾，如今為人排難解憂，看着前來求助的運動員，Karen偶有感慨。譬如近日認識一名17歲泳手，在對方身上看到自己的影子，她感觸得曾私下落淚，但慶幸已踏上心理學家一途，盼後輩不再孤立無援：「他們及早接觸心理學，不論對運動表現，或日後想朝此專業發展都有幫助。後輩是幸福的，偶爾回望亦希望自己當年獲支援，游泳生涯或更易過。」

文：黃頴恩、圖：李紹昌