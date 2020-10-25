拉莫斯領皇馬挫巴塞 復出率軍升榜首 美斯淪配角

巴塞及皇馬均在上周聯賽輸波，但前者在歐聯反彈，回歸聯賽前線續棄用前鋒基沙文，以小將安素法迪及柏迪支援美斯。皇馬有隊長沙治奧拉莫斯、前鋒賓施馬等多員主力復任正選，後者更在開賽5分鐘助攻費達歷高華維迪狂抽開紀錄。法迪卻在3分鐘後閃電扳平，更以17歲359日超越皇馬名宿魯爾，成為國家打吡史上最年輕入球球員。

莫迪歷埋齋破聯賽入球荒

法迪締國家打吡最年輕入球

比賽形勢之後傾向主場的巴塞，但美斯的半單刀射門被擋，法迪及菲臘比古天奴換邊後亦有攻門斜出。惟皇馬在一次罰球原本無功而還，但視像裁判（VAR）指拉莫斯被基文迪朗格勒拉跌，球證補判12碼，拉莫斯親自操刀中鵠，至於後備入替的莫迪歷，完場前錦上添花，助皇馬以3：1險勝，聯賽4勝1和1負後，暫時升上榜首。

明夏約滿的巴塞的美斯，可能完成最後一場主場的國家打吡，法迪今場入球正是來自他長傳策動。對於美斯的離隊風波，守將碧基稱「自己若是會長，處理將相當不同」，又不點名批評管理層，在年初的「巴塞門」事件行為野蠻：「我見到有人出錢言語攻擊名宿，甚至現役球員，那個人仍在球會工作，非常荒謬。」

皇馬開季即使有夏薩特及馬里安奴戴亞斯倦勤，但7場用了5套不同進攻組合，主帥施丹賽前被指若輸掉國家打吡，便會被皇馬辭退，如今先過重要一關，然而皇馬至今連同歐聯只攻入11球，下台壓力仍存在，但他自言不擔心帥位。

皇蘇迎侯爾斯卡爭返第1

至於本周開賽前排榜首的皇家蘇斯達，明晨迎戰侯爾斯卡。他們贏出歐霸首戰後只休息3日，翼鋒贊奴沙前日因傷未能完成操練。與皇蘇同分的維拉利爾，今晚作客少1分的卡迪斯，在中場柏利祖養傷1個月下，久保建英料獲今季首次正選。