兩轆四轆爭路權 欠理解易生摩擦 兩界別港將冀港府加強公眾教育 建互諒互讓馬路文化

單車熱潮吸引市民化身「holiday cyclist」，家住元朗的前世界冠軍郭灝霆（Marco）亦感受到每逢周末遊人如鯽。於他而言，和私家車在道路共處非難事，卻不適用於尋常市民。香港汽車會響應國際汽車聯會推動「道路安全月」，在港推行「我有我路」計劃，Marco聯同香港職業賽車手方駿宇（Adderly）分享在馬路的共存之道。

方駿宇:英國駕駛者習慣讓單車

曾是世界一級方程式（F1）實習車手的Adderly，留學英國後回港繼續馳騁賽車場，日常駕車代步，他比較兩地差異：「在英國，駕駛者會習慣讓單車，尊重大家共用路面；香港卻是你逼我、我逼你，因路面繁忙，一停下讓人就行不到。馬路上又不會贏到冠軍，快慢一個車位，其實分別不大。」

郭灝霆冀兩者做好本份

6年前因傷「掛車」的Marco有10年「四轆」經驗，同時了解雙方思維，較易遷就另一方道路使用者，但香港駕駛者或較少接觸單車，易存有誤解，譬如認為單車轉彎較慢，想在彎位前爬頭，事實卻非如此。他認為愈來愈多人踏單車，需輔以公眾教育，才能令單車文化成熟。

他建議參考英國單車總會的做法，開設以普通市民為對象的課程：「像康文署的水上活動星章訓練，除教授技術，亦灌輸安全意識，如怎踏過迴旋處。」他又分享自己慣以簡單手勢和駕駛者溝通，但香港的指引欠普及，只靠約定俗成，亦可藉公眾課程補救。

單車路權近年在港漸受重視，運輸署《道路使用者守則》今年6月相隔20年首次更新，加入有關章節。Marco提醒大家爭取路權之餘，亦先做好本份，如踩單車者在馬路上時刻靠左；Adderly亦認為雙方都應具備相關知識，如大型車輛經過對單車的影響，保障自己的安全。他亦樂見國際汽車聯會在港推動道路安全，期望日後有更多「貼地」資訊供大眾參考：「怎樣共用一個空間是很重要的課題，這些知識要花心力推廣，希望未來會有影片等，方便市民理解。」

郭灝霆點評 大熱單車屯馬線

全長60公里的單車「屯馬線」上月底完整開通，吸引市民蜂擁而至。單車前世界冠軍郭灝霆形容古洞近上水段較高危，單車人士需頻頻過馬路，接駁馬路另一邊的單車徑，但他認為另有最大危機：「那些位置有交通燈，指示清晰，最危險反而是單車徑和小路的交接處，駕駛者未必注意到有人從兩邊單車徑出來，習慣在單車徑範圍駕車的人才懂留意。」

文：黃頴恩