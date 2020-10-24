港超新季增單循環賽 分爭標護級組

足總盃增設分組賽

足總昨與各港超隊代表開會討論賽制，當中有3個方案，其中方案一為將雙循環聯賽改為三循環；方案二為聯賽完成雙循環後，前4名及後4名分到爭標及護級兩組踢單循環賽。足總盃改為分兩組單循環賽，小組首兩名晉級4強。東方龍獅、理文、愉園及晉峰支持方案一；傑志、天水圍飛馬及標準流浪支持方案二；冠忠南區則沒傾向。足總考慮比賽刺激性，終落實方案二，每隊今季最少將踢27場。港超繼2000/01年港甲球季，再次有爭標及護級組方式作賽。

足總主席貝鈞奇補充，護級組冠軍將增設20萬元獎金，以增賽事競爭性，並確認首三周菁英盃維持閉門舉行。

菁英盃今開鑼 晉峰南區打頭陣

今午兩場菁英盃B組賽事，由升班馬晉峰下午3時在旺角大球場對南區打頭陣。東方下午5時半於小西灣運動場對愉園。晉峰昨舉行季前拜神，雖陣中不少青年球員均首戰港超，但隊內多名有港超經驗球員，如剛從東方借至的前港腳鄭璟昊、前理文翼鋒羅俊仁以至門將教練何國泉，均對這班港超「初哥」隊友投下信心一票。南區委任日援佐佐木周為新季隊長，前鋒夏志明因上季最後一仗領紅而需停賽。愉園主帥鮑家耀說，新加盟的曼聯前青訓中場查理史葛因狀態未足，未能今仗對東方登場。