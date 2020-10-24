巴塞變革 棄傳統尋出路 國家打吡迎皇馬 兩代將帥如寫照

巴塞隆拿vs.皇家馬德里 晚上22：00 now632台直播

謂之提早，皆因以往的國家打吡晚上十時開賽，說的並非香港時間，而是當地時間，散場剛好齊齊去吃晚飯。如今國民宅在家中冇幫襯，當然得照顧遠東觀眾為先，但球員會否根本未瞓醒？衰嘢都係唔好咁大聲畀老人家知，反正巴塞未斷尾的動盪過後，換帥換血換戰術，看點不缺，其中之一為包括美斯復任偽九號在內，整套進攻的重點大遷移。單憑暫時一隻手數晒的比賽予以想像，似乎為後美斯時期帶來少許啟發。

朗奴高文換陣 假九位置解放美斯

很怕那些具預設立場的所謂分析，即是批評巴塞長年倚賴美斯點點點、今季輪到美斯入球減少又點點點，總之一副等睇人PK模樣。朗奴高文敢於捨棄頑固傳統的四三三，換成四二三一假九陣，正是力圖突破盲腸，跳出了自哥迪奧拿建立地上最強以降的不少迷思。譬如高強度反搶，上一手的Setien刻意為之，連鎖效果為塞死中路的攻擊極易被看透，防守結構卻不見得緊密，終一敗塗地。務實的朗奴高文則考慮到麾下的體能條件，寧讓對手傳多幾腳，避免盲搶。

另一例子為原本的單防中，在後場組織階段往往是背向對手或充其量側身控球，限制了再向前推進的選項，但現在法蘭基迪莊可墮後猶如左中堅，更破格乃經常自行盤球上前，加上基文迪朗格勒獲准長傳往兩翼，在在擺脫了只許傳球及交地波的規範，間接減輕了美斯等一眾攻兵的駁腳負擔，安心留在前場找空位。然後便是假九，不等同無鋒陣，因為美斯創造機會與拉動空間，受益對象安素法迪及基沙文仍屬鋒將。

朗奴高文大抵接受了基沙文與美斯相性不合。目下基沙文被迫收起創造力，惟未來直接頂替美斯現時的功能也無不可，此乃上述所指的前景想像。不過老實說，法迪屬第一得分點是稍感詫異。也許一來連同習慣偏左的菲臘比古天奴，巴塞確以左側較強，二來乃法迪的能力比基沙文更適合後上。稱為third man running或late run的入楔從來最難防範，是以這一招對巴塞很重要，對皇馬同等重要，否則施丹去季不必解放沙治奧拉莫斯，彌補C朗離隊的損失。

施丹信任老將 雲尼斯奧斯屬出位小將

相比朗奴高文向來多所提拔新秀，施丹卻看來更信任老將，馬些路便獲死攬不放，倒是賣走了潛質不俗的Reguilon及阿舒拉夫，不曉得乃施丹偏見抑或阿公下旨？思疑的理由乃起碼有個雲尼斯奧斯祖利亞，去年被某些低水平傳媒封為新C朗真笑死人，但至今進步實已略為超出預期。嫌煩都要強調，現實非打機，引援需運氣、育成需時間。巴塞在朗奴高文治下沙石仍多，皇馬原班人馬亦難望驚喜。照抄上周一句，堂堂西甲盟主今天在魯營帶走一分，大概不算壞事——老闆點諗就話唔埋了。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高