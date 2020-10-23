艾華頓擸港超兩大獎 東方雙冠功臣膺大贏家 愉園兩將同獲獎

香港足總昨公布上季8個獎項（見表），29歲巴西籍翼鋒艾華頓上季上陣22場入12球，在足總盃及高級組銀牌決賽建功，成為兩項決賽最有價值球員（MVP），他再包辦由球員及傳媒票選的「球員之星」與「最受歡迎球星」，囊括4獎成大贏家。他在得獎感言稱，獎項對自己及家人均非常重要：「獎項提點我每日努力訓練，推動在新一季繼續努力。」港超神射手由退出新季的富力R&F雙將伊高沙托尼與迪布利，各以6個聯賽入球瓜分；愉園小將黎培基及門將鍾偉豪，分別獲得最佳金球及最佳撲救；傑志小將陳晉一膺菁英盃決賽最有價值球員。

菁英盃明展開 維持閉門

第7屆港超明午由菁英盃揭開序幕，足總昨在網上同時舉行季前記者會，確認本周末維持閉門作賽。富力R&F退出後只餘8隊參賽，聯賽及盃賽賽制勢更改，有建議指最快下月14日展開的聯賽改踢三循環，但多隊主帥意見不一。理文主教練陳曉明稱：「現在連記者會都已舉辦，但聯賽和足總盃賽制未落實，做法不正常，但我對聯賽踢三循環是正面的。」

擬8隊踢三循環 各隊意見不一

傑志主帥朱志光則擔心，三循環賽制或令部分爭標無望球隊在季尾放鬆，對爭標形勢不公。陳曉明補充，若球隊季尾放軟手腳，對自身形象欠尊重，並稱足總盃若已抽籤，才去更改賽制亦不合適。流浪教練賴嘉輝認為，在盃賽增加賽事較理想：「若足總盃跟隨菁英盃設分組賽，一樣可增加比賽兼有競爭性；球隊都期望球員有更多比賽。」足總今午舉行港超會議討論賽制。