阿迪達:棄奧斯爾純體育角度 英媒：當事人認為與新疆人權表態有關

前帥雲格質疑非體育考慮

阿仙奴今晨出戰歐霸首戰前，傳媒爭相問阿迪達有關奧斯爾的問題，他稱：「我的工作是令每個球員盡展所長，貢獻球隊。我曾經接近開發到最強的奧斯爾，但現在無法做到，此刻覺得自己失敗了。」32歲的奧斯爾自6月復賽後未曾落場，有傳他曾拒因疫情減薪。

英國《每日郵報》則稱，奧斯爾認為被棄用與去年底發文，批評中國政府虐待新疆維族人後，令阿仙奴損失來自中國的商業合作有關。阿迪達否認：「這是足球層面的決定，與任何個人行為、減薪等無關，要責怪的就怪我。」

奧斯爾於2018年續約，據報周薪達35萬鎊（約356萬港元），合約明年屆滿，7年前收購他的時任主帥雲格亦質疑阿仙奴的決定：「奧斯爾與球會之間的衝突，似乎不止是體育考慮。他有質素，能爭一席英超位置。」阿仙奴舊將韋舒亞也稱，奧斯爾是阿仙奴陣中最佳球員。

另外，開季全勝的阿士東維拉，明晨於英超獨腳戲迎戰「升班馬」列斯聯，若取得五連勝，將取代4勝1和的愛華頓，暫時升上榜首。