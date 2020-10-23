馬德里雙雄歐聯出閘脫腳 皇馬施丹盼國家打吡贖罪 馬體會慘負拜仁平最差

烏克蘭冠軍薩克達近數周爆發新冠病毒疫情，有11人未隨隊，但翼鋒迪迪早段入球，再令華拉尼擺烏龍及助攻文拿所羅門。皇馬在歐聯出戰第440場，首次半場落後3球。莫迪歷及雲尼斯奧斯祖利亞下半場建功，但費達歷高華維迪補時食詐糊，皇馬繼上場西甲以一球不敵卡迪斯後，以2：3再告負，亦是自歐聯改制後，首次於歐聯分組賽未能旗開得勝。

皇馬首於歐聯分組頭炮落敗

針對明晚西甲國家打吡，皇馬昨收起有傷的隊長沙治奧拉莫斯，但盧卡祖域、洛迪高高斯、艾達米列達奧等未能打出部署，只有半場換入賓施馬後效果不俗。主帥施丹為球隊表現認責：「某些球員確因之前數仗沒休息，獲得輪換。這不是藉口，但我有信心可修補錯誤。」皇馬在近7場拉莫斯缺陣的歐聯賽事全敗，料他明日與賓施馬、拿祖費南迪斯、卻奧斯等回歸正選，但其餘主力較巴塞隆拿球員少一日休息，且要受作客舟車勞頓之苦。

A組方面，馬體會續缺迪亞高哥斯達、沙奧尼古斯等主力下，作客吞拜仁4蛋，平隊史歐聯最大敗仗。上屆決賽入球者京士利高文取代染疫的基拿比，為拜仁貢獻2入球1助攻，哥倫天杜利素擔正亦有遠射進帳，令馬體會新兵蘇亞雷斯連同上季效力巴塞隆拿時出局一仗，面對拜仁近兩次共12次要走回中圈開波。惟湯馬士梅拿不滿早段一次輕微犯規被罰黃牌，被指曾向球證投訴，並稱：「我們在對歐洲足球的惡棍。」薩爾斯堡及莫斯科火車頭則在同組另一場賽和2：2。

C朗檢測續呈陽 無緣下周鬥美斯

另外，祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）上周二確診新冠病毒，原寄望下周歐聯分組賽復出惡鬥美斯，但《馬卡報》報道，他昨在病毒檢測續呈陽性，繼續隔離，在大戰只餘一周下未能出戰巴塞隆拿，球王對決或待今年12月才能上演。