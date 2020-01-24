VAR再受靶 港裁判解謎 新球例改手球定義 默郡打吡爭議球證貶職

足總裁判總監張炎有昨向傳媒講解新季球例修訂，席間談及近期歐洲球壇的VAR爭議。他稱，新季球例再釐清對「手球」的定義，以球員的腋窩為界分辨膊頭和手部，因此上周六英超「默郡打吡」中，雲迪積克遭踢傷前被指越位在先，有球迷截下VAR畫線畫面，質疑為何以「手臂」為界，其實是根據上述球例修訂以腋窩為界線。

張炎有:越位畫線以腋窩為界

張炎有亦認為，球迷將數場賽事的判決一同比較「不公道」，因為除了球證演繹球例有差異，亦強調球證會按賽事個別情况，如當時是否較易發生衝突，才決定執法鬆緊，張炎有表示最重要是整場比賽尺度一致。

VAR裁判高特（David Coote）被指在該場默郡打吡兩度嚴重犯錯，《每日郵報》昨指他被「燉冬菇」，曼城周六於英超作客韋斯咸，他將被貶為第四球證，為今季首次未獲安排出任球證或VAR裁判，另有英媒稱他在下周將再被下放至英冠。

高普怒火未息轟裁決偏袒

VVD打氣活動遭敵對球迷「騎劫」

雲迪積克重創施手術長唞，甚至有傳收咧，打擊利物浦的衛冕之路，有傳紅軍計劃在冬季轉會窗簽入拿玻里的塞內加爾隊中堅高列巴尼，填補後防空缺。主帥高普今晨領軍出戰歐聯分組賽前怒火未息，再炮轟愛華頓門將比克福特粗野攔截，又認為球隊一直受到不公平對待，經常因球證判決受罪。中場韋拿杜姆則相信比克福特並非故意，但稱舉動極度愚蠢，逃過處分更令人難以接受。

另有球迷在社交網上發起向雲迪積克留言集氣，但配圖用上一張黑白照，結果引來大量敵對球迷留下「RIP（安息）」字句，令活動被腰斬。