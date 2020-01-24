曼聯三線復蘇挫PSG 歐聯響頭炮 車路士悶和西維爾 註冊施治解門將危機

PSG今仗前線精銳盡出，但後防缺馬昆奴斯哥利亞，取代他的艾度迪亞路，上半場曾禁區踢跌安東尼馬迪爾。般奴費南迪斯重射12碼破網，助曼聯半場領先。PSG下半場早段攻勢佔優，更憑馬迪爾角球回防時擺烏龍扳平。惟87分鐘一次防守鬆散下，拉舒福特右路持球轉身，壓入禁區起腳中內柱彈入，攻入2：1的入球，再成為曼聯在巴黎王子球場的奠勝功臣。曼聯於英超開季4場失12球，是役以5後衛出擊，先求穩守，青訓杜安薛比今年首次正選，與新兵阿歷士迪尼斯、雲比沙卡的表現獲球迷盛讚，門將迪基亞亦有5次撲救。

迪基亞回勇5次撲救奠勝

領隊蘇斯克查在下半場果斷再變陣亦奏效，保羅普巴入場後扭轉局勢，並交出助攻。蘇帥表示球員今仗表現出的集中力，要帶到之後的比賽：「現在手握3分，我想分組賽要取10分才能出線，下場（對RB萊比錫）相當關鍵，但我們也有其他重要比賽。」曼聯下輪對陣RB萊比錫前後，仍有對車路士及阿仙奴的英超聯賽，他們在歐聯暫時得失球不及萊比錫，排在H組次名。萊比錫則憑翼衛安祖利奴4分鐘連入兩球，以2：0挫土耳其的巴沙克舒希，下周作客奧脫福。

林柏特認有後防危機

另一英超球隊車路士則在E組主場0：0悶和西維爾，同組兩支歐聯新丁雷恩及卡斯洛達亦各得1分。車路士公布英超球員名單，已退役的38歲前門將兼球會技術總監施治赫然在列，領隊林柏特表示此舉非為噱頭，而是在危機之中有實際需要；分析指這顯示林柏特對後備門將人選有不滿。

另外，曼聯昨晚公布最新財政狀况，雖然報告顯示球衣心口贊助續約半年，但債務淨額受疫情打擊，急升133%達到4.74億鎊（約47.56億港元），收益下跌19%。