高加索世仇 體壇頻角力 阿塞拜疆亞美尼亞烽火連天 政治紛爭難分割

網上有關Bagirov的資訊不多，只知他司職前鋒，與擔任後衛的弟弟曾效力阿塞拜疆班霸卡拉巴克，再於1976年以30歲之齡，接任球會主帥一職，曾領軍在前蘇聯頂級聯賽取得殿軍。阿塞拜疆獨立之時，他亦組織自衛隊，抵抗亞美尼亞入侵，但就拒絕麾下參戰。今年出版的書籍《Blood and Circuses》，刊出一名卡軍舊將引述Bagirov的說話：「我能找1.1萬個壯丁保衛領土，但難找11個人踢球。你們要繼續，去代表卡拉巴克地區。」Bagirov在組成自衛隊翌年被地雷炸死，但卡拉巴克沒因戰爭解散，遷至首都巴庫至今，周五凌晨更會出戰歐霸分組賽。

米希達利恩促土耳其停止介入

卡拉巴克去年歐霸亦曾鬧出風波，在一場作客比賽中，有親亞美尼亞組織在球場上空，用無人機展示亞美尼亞國旗，卡軍球員一度嘗試用足球擊落無人機，會方之後表明「卡拉巴克自古以來屬於阿塞拜疆」；今屆歐霸附加賽贏波後，卡軍球員拍照時向鏡頭舉起軍人手勢致敬，亞國足總對此向歐洲足協提出抗議。

對於今次納戈爾諾—卡拉巴赫主權問題，亞美尼亞隊球星米希達利恩早前發文：「我希望國際社會能介入，阻止這次種族滅絕。阿塞拜疆針對平民襲擊應被譴責，土耳其亦應停止一切支援，包括阻止任何人受聘襲擊亞美尼亞人。」他去年因安全理由，未能為阿仙奴出戰在巴庫舉行的歐霸決賽。其立場親土耳其的前隊友奧斯爾，亦稱阿塞拜疆現正非法佔領相關地區。米希達利恩現效力羅馬，該會月初曾向亞美尼亞運送衣物支援。

亞國摔跤歐洲冠軍入伍赴前線

另外，亞美尼亞隊隊長夏路恩早前取消到希臘落班，一度被經理人及原定新班主指有意參軍，但終有為國出戰歐洲國家聯賽，並傳有望到俄羅斯落班。不過去年贏得男子61公斤自由式摔跤歐洲冠軍的Arsen Harutyunyan，月初隨父親加入亞美尼亞軍隊前線。

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