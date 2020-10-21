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2020年10月21日星期三
拜仁衛冕首擊迎馬體會 羅拔仔梅拿乘勇爭勝 阿蘇誓報舊仇
利物浦征阿積士缺VVD 高普：像賢妻等待入獄丈夫
皇馬首擊勢缺拉莫斯 征薩克達現暗湧
天水圍飛馬再戰港超 菁英盃周六開戰 晉峰南區打頭陣
傑志重用小將 冀打造「亞洲阿積士」
美非裔博物館展出高比昔日戰衣致敬
體壇快訊：狼隊挫列斯聯升第6
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高加索世仇 體壇頻角力 阿塞拜疆亞美尼亞烽火連天 政治紛爭難分割
克里米亞球隊自立門戶 欠國際承認無緣歐洲賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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