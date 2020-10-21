天水圍飛馬再戰港超 菁英盃周六開戰 晉峰南區打頭陣

飛馬於2008年創會時使用天水圍飛馬名字，首季簽入日本前國腳岡野雅行引起哄動，隊名起用4年後改稱太陽飛馬，2015年沿用香港飛馬至今。在佳聯元朗退出後，飛馬將繼2008至13年球季，再以元朗大球場為主場。

郭嘉諾掌帥招攬舊部

17名新兵加盟

飛馬相比上季變動甚大，兩大港足名將陳肇麒及陳偉豪掛靴後，僅梁興傑及羅曉聰等留隊，新兵還有陸平中及謝朗軒等，以及羅振庭和外援基斯等郭嘉諾上季執教元朗的舊部。

元朗43歲老將法比奧輔助郭嘉諾任助教，其餘教練團成員為范俊業、張寶春及上季飛馬主帥文彼得。郭嘉諾正在海外修讀亞洲足協專業教練牌照課程，預計下月才返港，球隊暫由文彼得督師。

港超最快下月14日開鑼

香港足球總會昨公布新一季港超首三周賽程，本周六起至下月11日先舉行15場菁英盃分組賽，於旺角、元朗、深水埗、小西灣、斧山道及大埔共6個球場舉行，揭幕戰由升班馬晉峰在旺角大球場對冠忠南區，聯賽於下月14日或之後展開。職球員需定期病毒檢測，不需再像復賽時家居隔離。