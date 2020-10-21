拜仁衛冕首擊迎馬體會 羅拔仔梅拿乘勇爭勝 阿蘇誓報舊仇

拜仁慕尼黑vs.馬德里體育會 now645台、有線603台 明晨03：00直播

拜仁慕尼黑上季所向披靡，繼2013年後，再揚威歐聯、德甲和德國盃，榮膺「三冠王」，而在歐聯8強以8：2大破有美斯及蘇亞雷斯壓陣的巴塞隆拿，更是令球壇震驚的代表作，間接令巴塞進一步陷入內訌，而一度爭取離隊的美斯最終留下，阿蘇卻被放棄，其後轉會馬德里體育會。

阿蘇上季隨巴塞慘負拜仁

迪哥受傷 勢伙菲歷斯攻堅

然而這名33歲烏拉圭國腳卻發展不錯，今季在西甲披甲4次入3球和交出1次助攻，協助馬體會暫成為唯一西甲不敗之師，又連同日前作客勝切爾達時的入球，在聯賽上陣195次的阿蘇，成為在21世紀的第2快入150球的球員，僅次於140次的前皇家馬德里球星基斯坦奴朗拿度（C朗）。

至於馬體會此役有迪亞高哥斯達觸傷大腿缺陣，料教練施蒙尼會將祖奧菲歷斯推前一格，與阿蘇攻堅。施蒙尼說：「我們將面對世上最佳球隊，但我對球隊很滿意，因為這是一支非常有競爭力的球隊。我認為這一季可以實現重要目標。」

今季的拜仁雖曾意外地在德甲大敗在賀芬咸腳下，但已在歐洲超級盃和德國超級盃封王，而且「三扒兩撥」後，已升回聯賽次席，目前僅落後榜首的RB萊比錫1分。不錯的成績需歸功羅拔利雲度夫斯基4場聯賽貢獻7入球和3次助攻；湯馬士梅拿則在聯賽及德國盃分別攻入3及1球，4次助攻在聯賽暫亦無出其右。

德國隊名宿促路維重召梅拿

故此，德國隊名宿舒韋恩史迪加、夏文及馬圖斯均認為，這名31歲攻擊手值得獲德軍教練路維重召。去季德甲有破紀錄21次助攻的梅拿也說：「每個人都知道我處於佳態。拭目以待吧！」