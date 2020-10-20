體壇快訊：池江璃花子提前結束今季

特林普英格蘭賽反勝封王

桌壇一哥特林普昨在英格蘭公開賽決賽，一度落後局數4：7下，連取4局反超前，再於決勝局打出一棒114度，以局數9：8反勝澳洲籍的尼爾羅拔臣，贏得個人第18項排名賽冠軍，袋走7萬鎊（約70萬港元）獎金，並破天荒稱霸3項主場賽事。

安杜臣贏同鄉稱霸丹麥賽

丹麥羽毛球公開賽昨演決賽，東道主兼男單3號種子安杜臣先失一局18：21後，以21：19、21：12反勝同鄉積安克，贏出世巡賽在新冠病毒疫情下重啟的首項賽事。德國隊混雙組合則以局數2：1擊敗英格蘭隊組合，成該國49年來首對於此賽事奪冠的組合。

薩維利夫開齋主場摘冠

世界排名第7的德籍名將阿歷山大薩維利夫，昨於主場出戰科隆室內網球賽決賽，以直落兩盤6：3擊敗加拿大籍的艾利亞施米，今季終「開齋」捧盃，亦是連續5季贏得職業賽錦標。另外，前男雙世界第一的西班牙籍球手卡保，於歐洲公開賽決賽落敗後感染新冠病毒。

葛斯荷甲地標戰建功

早前以自由身加盟荷甲燕豪芬的德國隊28歲中場馬里奧葛斯，昨晨聯賽作客施禾利上演「地標」，開賽9分鐘便取得入球，最終領軍以3：0輕取對手，續居榜首。至於史浩克04昨於德甲與客軍柏林聯打和1：1，聯賽跨季20場不勝，開季4戰得1分暫列尾二。