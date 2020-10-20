富力球員就解約求助足總 不滿賠償方案 或採法律行動

料轉會無礙追討賠償

富力12名本地或入籍球員，盧均宜、謝家強、勞烈斯、羅拔圖、基奧雲尼、方栢倫、林衍廷、林樂勤、袁振昇，以及加盟後未曾上陣的徐宏傑、林恩許及馮慶燁，昨到足總跟總幹事袁文川會面，外援則未有到場。

據悉，富力退超後曾向球員提出解約方案，為支付本月薪酬，兼付下月工資作為賠償，但球員普遍認為方案不合理，或有意採取法律行動。兩名外援伊高沙托尼及迪布利，則傳獲安排到中超廣州富力等中國球會落班。

新季港超本周六開鑼，就富力球員能否接洽其他球會，袁文川昨向傳媒表示，按球員註冊程序，落班時須持有球會提供的轉會紙，又指看不到富力有不放人的理由，亦相信此舉不影響球員追討賠償，並透露富力沒向足總登記新季港超職球員名單。因此，未為富力在復賽上陣的徐宏傑、林恩許及馮慶燁，可直接從加盟富力前的球會索取轉會紙。

盧均宜認或需時落班

盧均宜會後說，約見足總為尋求意見及了解合約細則，但未能透露太多細節，現交由足總協助跟進：「新球季就快開鑼，大家都心急，想盡快落班和完成合約問題，但似乎仍要等。」