賽艇大師姐李嘉文退役 難抵傷患無緣東奧 冀以經驗助後輩

香港賽艇協會昨公布李嘉文退役，主席吳江泓及總教練白勵肯定她對港隊的貢獻。Carmen在社交平台撰長文總結運動員生涯，表示前年亞運後曾有退役念頭，後來重拾目標冀三戰奧運，今年3月東奧落實延期，仍抱樂觀心態重整訓練，惟傷患和年齡所礙促使退役，她寫道：「歲月、時光不等人，不斷的高強度訓練後，要較長時間恢復，加上傷病，經過深入思考，是時間做出退役決定。內心掙扎了好耐，夾雜很多情緒，但必須克服，對未來挑戰感興奮和期待。」

慨嘆「歲月不等人」

期待未來挑戰或任艇總大使

她感謝昔日師長、家人及教練多年來的支持，雖未明確透露未來發展，但欲以運動員經歷協助後輩，以及在教育方面出一分力。艇總表示有意邀請她任大使，續推動賽艇發展。

Carmen自13歲接觸賽艇，翌年加入港隊，15歲首次出戰亞洲賽及釜山亞運，歷來五戰亞運共奪3銀1銅，並兩度稱霸亞洲賽，多屆賽事橫掃2金10銀2銅。她在2008年北京奧運出戰單人雙槳艇賽事，上屆里約熱內盧奧運則伙胞妹李婉賢，以「姊妹檔」身分出戰輕量級雙人雙槳艇項目。

疫情打亂部署 港體壇掀退役潮

疫情打亂今年體壇部署，東奧延期及賽事停擺，多名年過30的港將相繼告別，包括壁球隊的陳浩鈴、歐詠芝、歐鎮銘，網球隊的張玲，以及港足一代球星陳肇麒和陳偉豪。