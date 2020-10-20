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2020年10月20日星期二
歐聯開戰 曼聯征PSG 卡雲尼勢「地標」倒戈 麥巴比：會打敗他
祖雲訪基輔 派路缺C朗冀響頭炮
車路士西維爾演「歐霸盟主戰」 林伯未定用基柏或卡巴尼路把關
熱刺破天荒領先3球遭逼和 無緣挫韋斯咸 摩帥：與巴利入替無關
VVD做膝部手術復出無期 傳比克福特不被追究
歐五大聯賽變天 皇蘇里爾大捷登頂
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富力球員就解約求助足總 不滿賠償方案 或採法律行動
理文備戰新季 陳曉明冀收成衝冠
體壇快訊：池江璃花子提前結束今季
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【明報專訊】（請看附圖）
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