歐聯開戰 曼聯征PSG 卡雲尼勢「地標」倒戈 麥巴比：會打敗他

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去季歐聯被疫情打亂，延至8月下旬才結束，PSG在決賽以0：1負拜仁慕尼黑，無緣首次封王。兩個月過去，PSG人腳有變，加入費奧倫斯、拉芬拿艾簡達拿及摩斯堅恩等，棄將則有堤亞高施華、祖普莫亭及卡雲尼等。卡雲尼本月初以自由身加盟曼聯，已隔離完畢，昨晨已與新隊友一起練習，據報已沒比賽7個月的他料難掛帥，但有望後備上陣倒戈。

卡雲尼隔離完畢操練

「將經歷不可思議時刻」

33歲的卡雲尼說：「我將經歷不可思議時刻。這是任何人都沒想過的。美妙的情感。」這烏拉圭國腳於2013年由拿玻里轉投PSG，過去7季共上陣301次入200球，是PSG歷來入球最多的球員，亦是該隊六奪法甲冠軍的功臣。然而，曾與他並肩作戰的21歲PSG攻擊手基利安麥巴比說：「他已效力另一支球隊。我祝他順利。我們與他為敵，會爭取擊敗他。」

跟卡雲尼對着幹的還有尼馬，這名28歲鋒將早前代表巴西隊出席世界盃南美洲區外圍賽，返回巴黎後被PSG教練杜曹收起，沒有在日前聯賽作客以4：0大破尼姆中披甲。杜曹說：「他已為迎戰曼聯準備就緒。他將在陣中，肯定。」尼馬在前季歐聯16強兩仗因傷缺席對曼聯，而PSG首回合雖作客勝出2：0，卻在次回合主場負1：3，輸作客入球下黯然出局。

靴里拉染疫無緣倒戈

馬迪爾停賽復出掛帥

另外，PSG中場安達靴里拉因染疫無緣倒戈，兩名守將祖安巴尼特及泰路基拿亦受傷，而馬高華拉堤、達斯拿及莫路伊卡迪則上陣成疑。

曼聯則有日前英超作客大勝紐卡素時停賽的箭頭安東尼馬迪爾復出，中場保羅普巴則據報或復任正選，至於勞基梳爾的左閘位置，或會讓予首次上陣的新兵阿歷士迪尼斯。