何詩蓓三破亞洲紀錄 200自史上第7快 感恩疫下閉關換成果

22歲的何詩蓓昨晨繼續代表Energy Standard（ENS）泳隊，於女子100米自由泳力戰多名歐美好手，最終游出51.38秒，雖然以0.21秒之差，屈居隊友兼瑞典籍的奧運冠軍施約唐之下，獲得銀牌，但仍推前自己前天做出的51.59秒亞洲紀錄，在100米自由泳排名榜上升至第9位。她緊接出戰女子200米自由泳，再以1分51.67秒奪金，較自己保持的亞洲紀錄快0.32秒。四奪奧運金牌的美籍泳手艾莉臣舒密特，落後1.64秒下獲得銀牌，個人最佳時間更被何詩蓓追上，並列此項史上第7位。

連續兩天推前100自亞洲紀錄

兩天以來，何詩蓓三度打破亞洲紀錄，前天亦在400米自由泳刷新香港紀錄，加上在兩項自由泳接力賽為ENS奪得金牌，今季首戰ISL分站即大豐收。她賽後接受本報訪問，承認年初因疫情返港，訓練部署曾被打亂，但她稱：「成績確實令我高興，雖然疫情大流行，影響了我今年頭半年的訓練，但感恩努力一樣換來回報。」

獨取6.2萬獎金 下月初再戰

ISL為職業聯賽，今季設10站，各隊力求游入下月底的決賽。何詩蓓今站為這支衛冕之師賺得38分，暫佔總成績次席，個人排名榜則排在第10位，並袋走8000美元（約6.2萬港元）。賽事今演第2站，ENS未有參戰，何詩蓓將休戰兩周：「我有很好的隊友與教練，大家都很想贏得冠軍。之後仍有很多場比賽，相信會令我變得更強，現在就要把握兩周休息時間訓練，準備下一站。」她將於下月1日再在匈牙利上場，為明夏東京奧運大戰寓賽於操。