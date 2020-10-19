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2020年10月19日星期一
曼城爆廠 VAR再捱批 獲加起腳險踢頭 紅軍VVD重創恐收咧
曼聯反勝拆紐 馬古尼回勇建功
伊巴謙米蘭打吡起孖 染疫復出挫國米 25年最佳開局續居首
皇馬巴塞國家打吡前齊敗陣
羅拔仔梅拿領拜仁大勝奏凱
史高斯暫代主帥首擊敗陣
體壇快訊：禾祖素娃染疫無緣主場出擊
電視精選
何詩蓓三破亞洲紀錄 200自史上第7快 感恩疫下閉關換成果
東奧選手村擬設檢測中心防疫
亞運飛人涉家暴 妻稱女被帶走
連斯稱霸阿拉岡站 桑美再闖三甲總成績居首
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【明報專訊】（請看附圖）
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