伊巴謙米蘭打吡起孖 染疫復出挫國米 25年最佳開局續居首

伊巴謙莫域上月尾確診新冠病毒，國際賽前缺席3場球會賽，7日前康復，昨在早段3分鐘內梅開二度。國米前鋒盧卡古於29分鐘建功，但他之後未博得12碼，補時一射亦斜出。AC米蘭守住2：1勝果，4年半來首次揚威米蘭打吡，亦是自1995/96球季後首次開季4戰全勝；國米則4戰得7分。A米中場查漢奴古豪言：「米蘭是紅黑色的！」

A米跨季連續24場有波入，是意甲近47年首隊，伊巴謙跨季近6場入9球，4次梅開二度，成為意甲史上第2名球員，在38歲後有4場入多於1球。這名39歲瑞典籍前鋒形容，出席打吡戰是康復的動力來源：「我被困在家中兩星期，曾失去味覺，但沒有其他病徵。我跟自己說，我可以棄戰其他比賽，但不可以是米蘭打吡，就算未康復也不可以，我們已有4年沒贏過國米。」

基艾沙領紅 莫拉達宴客

祖雲缺C朗征升班馬失分

力爭意甲十連霸的祖雲達斯，則因基斯坦奴朗拿度染疫缺陣而失分，只作客以1：1逼和「升班馬」克羅托內。破紀錄第650場聯賽上陣的保方早段失守，新兵費達歷高基艾沙及艾華路莫拉達首戰各獻助攻及入球，但基艾沙60分鐘紅牌被逐，莫拉達亦有12碼宴客。至於上季殿軍拉素作客以0：3慘敗森多利亞腳下，近3場不勝。