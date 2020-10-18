飛人變大隻 健美覓自我 幫補家計漸離跑道 何秉錕追另類奧運夢

8年前，當亞青接力獎牌拍檔吳家鋒等投入全職訓練，何秉錕（Nic）礙於家庭經濟負擔，退出港隊投身社會。時值美國時裝品牌登陸本港，以「肌肉男」招徠風靡全城，習跑多年練就一副好身材的Nic順勢當上模特兒，日薪達1500元，相較他當年在體院得到的青年運動員約4000元月薪，「好搵」得多。兩年後，他再轉任健身教練，日夜打拼收入大增，卻自覺「窮」得只有錢。二十歲出頭的小伙子逐漸迷失，不禁懷緬往日田徑場上的熱血時光：「自問不算熱愛跑步，有天分便順理成章去跑，但我喜歡充滿鬥志、渴望勝利的自己。」

亞青接力賽奪牌後離田徑場

自費比賽健身重燃鬥心

退役多年保持健身習慣，他決定以健美為新目標，冀通過比賽重燃鬥心。由減磅、操肌到上台「show off」，準備一場賽事需時3至4個月，其間24小時全天候嚴控飲食，曾接受多年短跑專業訓練的Nic亦直呼難捱。付出亦不止於此，他表示：「以前練跑、比賽有體院支援，現在才知樣樣都是錢。減磅時的飲食、營養補充品等，準備一場比賽，未計出國的機票已花費4、5萬。」既為人生增添精彩章節，Nic亦當是事業上的投資：「作為健身教練，我自覺應經歷減肥、增肌過程，就像未練過跑的人，很難教人跑步。」

積極減磅備戰本地賽

有別於跑步以速度定勝負，健美比賽沒客觀標準，全由裁判評分，Nic初時有感輸得不明不白。由前年首次參賽，經歷6仗後，他終在去年底的台灣先生健美賽初嘗勝利。

曾自覺好勝，如願登上頒獎台最高階後，他卻反思爭勝意義，發現已放下以往對勝負的執著，不欲再為比賽而放棄生活：「以前為了贏，我會不惜一切，如今覺得該停下來，眼中不能只得比賽。自己想成家立室，是時候努力工作做好準備。」

然而Nic此刻仍有夢未圓，正為兩個月後的本地賽積極減磅，爭入被稱作「健美界奧運」的奧林匹克先生大賽。未來比賽貴精不貴多，他計劃每年最少出賽一次，好讓自己保持鬥心，拒再淪為掙錢機器。

文：黃頴恩、圖：林靄怡