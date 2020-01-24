何詩蓓破短池亞洲紀錄 100自史上第12快 姚潔貞半馬刷新港績

ISL接力賽首棒游51.59秒助摘金

何詩蓓於上周六出發匈牙利，前晚代表衛冕的Energy Standard泳隊，在4x100米自由泳首棒游出51.59秒，打破日本隊飛魚池江璃花子的51.62秒短池亞洲紀錄，亦大幅推前自己去年在同一賽事做出的51.81秒香港紀錄，奪得金牌。她轉戰400米自由泳再以3分58.58秒，打破何南慧保持兩年的香港紀錄，較舊紀錄快7.01秒，奪得銀牌。何詩蓓的100米自由泳短池亞洲紀錄，讓她成為此項史上第12快的泳手。本月底將滿23歲的她為避疫，從母校密根歇大學返港後苦練數月，在多次隊內賽做出較香港紀錄快的時間。她已奪兩項東京奧運個人項目資格，今晨續於ISL次天賽事與世界級泳手較量。

姚潔貞推前紀錄42秒

32歲的姚潔貞與屈旨盈及黃尹雋，則因疫情入境問題幾經波折抵達波蘭，昨趕及出戰半馬世界賽。姚潔貞賽前預期要在陰天兼有細雨的環境下作戰，最終以1小時12分10秒衝線，不但在逾百名跑手中名列49，更將自己去年11月做出的香港紀錄推前42秒；另一港將屈旨盈以1小時19分08秒刷新個人最快時間，獲98名。女子組冠軍終由肯尼亞隊跑手Peres Jepchirchir奪得，更以1小時05分16秒刷新世界紀錄。

港隊男將黃尹雋昨日壓軸起步，以1小時06分58秒跑畢全程，刷新個人最快時間，僅慢香港紀錄19秒，在121名跑手中排名110。