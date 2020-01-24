紅軍遭拖肥逼和惹爭議 VVD歐聯前傷出 高普轟判決 車仔齊失分

利物浦於國際賽前慘敗阿士東維拉2：7，高普昨改用祖爾麥迪比取代祖高美斯。堤亞高艾簡達拿及沙迪奧文尼則戰勝新冠病毒，正選上陣。文尼在開賽3分鐘近門勁抽開紀錄，惟今場轉捩點隨即出現，雲迪積克被愛華頓門將比克福特雙腳飛剷踢跌，但視像裁判（VAR）判雲迪積克越位在先，利物浦沒有12碼之餘，雲迪積克更因此傷出，由祖高美斯入替。

比克福特被批施「收山腳」

愛華頓前鋒卡維特利雲之後一次接應長傳，突破防線施射，雖被阿祖安卡斯迪路拍出底線，但米克堅尼在緊接的角球迎頂扳平。然而，愛華頓上半場亦有隊長右閘史密斯高文拉傷，退下火線。穆罕默德沙拿於72分鐘把握敵衛解圍不遠，禁區快腳射入加盟紅軍後第100球，但愛華頓前鋒卡維特利雲於81分鐘跳頂攻入個人今季第10球。

李察利臣於88分鐘剷跌艾簡達拿領紅，多踢1人的利物浦本以為靠軒達臣補時絕殺，但VAR指助攻的文尼越位。兩隊終在葛迪遜公園賽和2：2，愛華頓開季各項賽事七連勝及英超四連勝告終。

此仗亦是領隊高普入主利物浦5周年後首仗，但球隊在多次VAR爭議中失兩分，他對執法水平也相當不滿：「這是球隊在我麾下，作客葛迪遜公園最好表現一次。2：2的原因有很多，比克福特絕對是踢到雲迪積克受傷，這不是正常的出腳。我也看不出文尼的越位，有人可以解釋給我嗎？」他補充艾簡達拿賽後亦向他被表示感到腳痛，上代紅軍前鋒高治等炮轟比克福特，認為他向雲迪積克出動收山腳。

華拿2入球1助攻 後防甩漏遭逼和

至於車路士在史丹福橋早段佔優，新兵迪姆華拿雖先食詐糊，但15分鐘在中路連過3名修咸頓後衛後起腳，於英超開齋，之後他再接應長傳梅開二度。惟後防兩次甩漏，被修咸頓前鋒丹尼艾格斯及查阿當斯破門。夏維斯59分鐘的入球，亦被維斯達加特補時建功抵銷，車路士終被逼和3：3。