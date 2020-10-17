莫利辭任火箭總經理 曾撐港反修例惹揣測 「僅屬家庭原因」

央視上周突復播NBA

莫利去年10月在個人社交網貼文支持香港反修例運動，惹起軒然大波，當時正在內地舉行的NBA中國賽亦一度出現腰斬危機，內地各大傳媒及贊助商，更相繼封殺火箭以至整個NBA。其後內地輿論降溫，騰訊率先決定復播這項在內地有逾億觀眾的賽事，央視則直至上周總決賽第5戰前夕，才突告復播，結束長達1年的停播。

不料事件主角的莫利，前晚突然宣布結束13年火箭總經理職務，隨即惹起外界揣測兩事的關聯性。惟他在其後受訪時表示：「這是合適的時候離開，純粹是我想花更多時間陪伴家人，尤其次子剛高中畢業，兩個兒子都進入大學生涯了，作為父親我想暫時把心力花在他們身上。」據報他將短暫留隊任球隊顧問，直至球隊找到新帥為止。

莫利2006年起出任火箭副總經理，翌年「坐正」掌管球員轉會、選秀及合約等重要事務，2018年更獲選為NBA年度最佳總經理。惟在他任內球隊始於未能挑戰總冠軍。

盧爾勢任快艇主帥 簽約5年

另外，洛杉磯快艇助教盧爾，據報已與會方達成協議，將接任早前離隊的李華士出任主帥，雙方簽約5年。