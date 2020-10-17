晉峰青春班 「粉紅救兵」由低做起 疫市升班兌現承諾 盼小將珍惜職業機會

文：余瑋

圖：賴俊傑

晉峰足球會於2016年成立，寄意球隊可晉升闖高峰，班主黃俊雄（Hanson）及鄧偉豪均從事金融行業。黃俊雄透露今季班費為1000萬元內，笑言其實不太想升班，皆因球隊宗旨是做好青訓，但基於跟球員一個承諾，若有成績便嘗試「升超」：「上季看到球隊真的有進步，今季想證明我們的青訓計劃是否可行，在港超可踢出什麼效果。可能會很辛苦，但應承了就會繼續。」

班費千萬內 堅持做好青訓理念

自小已是「波牛」的黃俊雄，長子黃灝庭最近也參與晉峰U14選拔。Hanson參與本地足球事務多年，曾是港乙球隊花花的會長，也是足總組織發展委員會成員。他創立晉峰時，邀請了當年在花花的何信賢任總教練，致力青訓工作，考慮到香港球員身形，主打西班牙式足球，重視地面組織及體能。黃俊雄承認，今季對晉峰不會期望成績，就像買個體驗，讓球員挑戰職業足球：「若可栽培球員冒起，即使未來10年無盃捧也不介意，只想看到香港球員質素真的有提升。我寧願看到正選用盡全華人球員，最終與對手拉成均勢僅負。若最後降班都不介意，這證明球隊能力未夠，那就再做好青訓。我亦希望支持晉峰的球迷勿太看重成績，而是將重點放在球會理念。」

晉峰球衣起用本地運動品牌，胸前贊助印有「未來香港足球」，是黃俊雄成立的慈善公司以推廣地區足球，新季料以青衣運動場為主場。球隊過去未有穩定場地操練及用作青訓，Hanson曾打算自資興建球場：「我們曾跟大埔、北區及深水埗等地區研究方案，希望覓地興建球場，但暫未有具體進展。」

晉峰總教練何信賢從事青訓工作27年，曾培育出顏樂楓、陳柏衡及黃威等現役港超球員，他冀晉峰小將珍惜機會：「現在這環境可以踢職業足球，要好好學習如何表現出最好一面。單計外援實力，我們與其他港超隊可能有距離，但香港就是要有些球隊願意嘗試。」

總教練：籲小將瞓身搏命

過去不乏港超球隊主打青訓旗號，何信賢慨嘆，若非疫情多隊退出，晉峰今季已為本地球圈出產20名生力軍，並強調晉峰要求球員不能視踢波為嘗試：「之前很多球會青訓出產到好球員，但他們入選港足梯隊和考入大學後，就結束球員生涯，浪費了青訓資源。晉峰理念是，當球員下定決心踢波，就要瞓身搏命，就算要返學，我也要求訓練出席率達八成，必須犧牲，不能三心兩意。」

（港超「疫」流）