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2020年10月17日星期六
拖肥知人善任如魚得水 新舊融合相輔相成 打吡有力挑戰紅軍
曼城惡鬥阿仙奴 哥帥證迪布尼未來兩仗缺陣
蘇帥撐馬古尼可復勇 曼聯征紐卡素或因傷避戰
巴塞罷免會長動議兩周後表決
8將染疫無緣米蘭打吡
體壇快訊：拜仁德盃首圈大勝
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晉峰青春班 「粉紅救兵」由低做起 疫市升班兌現承諾 盼小將珍惜職業機會
借將茹子楠:部分隊友已達港超水平 年輕活力佔優
莫利辭任火箭總經理 曾撐港反修例惹揣測 「僅屬家庭原因」
意大利兩大名將染疫 羅斯無緣兩站MotoGP
體壇快訊：馬蓮奧原丹麥賽晉4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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