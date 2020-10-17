拖肥知人善任如魚得水 新舊融合相輔相成 打吡有力挑戰紅軍

愛華頓vs.利物浦 now611 / 621台 晚上19：30直播

堂堂英超盟主，兼且對賽往績食住宿敵，偏得如此卑躬屈膝和波當贏，一半因素乃基於愛華頓目前炙手可熱。不厭其煩又要講，拖肥原有人腳足以穩列中游，安察洛堤僅需把前朝走進牛角尖的戰術，撥亂反正回歸基本步。以鄧肯費格遜首徒卡維特利雲（DCL）為例，肥安的指令為留在中路最前端，不必拉邊扮翼鋒，跑動力只用於反擊和逼搶，務求全面發揮空霸威力，此際爆發實為去季延續。沒錯，儘管肥安也懂得隨時隨地針對對手調整部署，戰術主旨始終得一個，就是將麾下放在最能盡展所長的位置。青年軍時期夢想成為十號的DCL，夢想還是留給占士洛迪古斯好了。

肥安助占士踢回擅長十號位置

正副選實力差距大成爭佳績阻力

記起六年多前的世界盃一篇拙文，說喜見占士復興了當時日漸沒落的傳統十號，此刻回望恍如隔世。顯然地，愛華頓倘無占士加盟，DCL也沒可能爆得出。從上屆的數據看，拖肥中場線搶截合格，卻無力有效地反攻，陣地戰創造力同等不濟。是以加入阿倫與杜哥利後，雖然前者的防中意識並非絕佳，但強項正是轉守為攻的傳送，杜哥利則分擔跑腿及串連的重擔，然後呢，乃占士表演傳射功架的場合了，適值潮流興防守疏忽犯錯多，便更如魚得水。

然而這種較強調個人特質、賦予攻兵較多自由的散手波傾向，反過來亦屬堪憂之源。對比一下，當今紅軍極其重視隊形結構，機動的位置轉換已達自動波境界，就算正選人腳有異，也可保證整體表現相近；肥安則向來不拘泥於教科書陣式，惟除非像皇家馬德里般正、副選水平相若，否則難免波動較大。拖肥後備明顯遜於主力，加上賽程更密及預期更多國腳勤王，縱然毋須兼戰歐洲賽，但欲就此加入爭標行列，還得許多其他條件配合。其中之一，乃列強集體發瘟，一如李斯特城封王那年。固然現階段無法預測未來發展，惟啱啱遇着剛剛，至少紅軍開季確不太順，造就拖肥有望結束齊頭十年沒多沒少的打吡不勝宿命。

擴軍忌好大喜功 宜學紅軍先穩財政

高普昨天證實基達倦勤，影響不大，借出哈利威爾遜予卡迪夫城更無關痛癢，可是艾利臣養傷的後果有辦你睇。不過話得說回來，假如拖肥一步登天，是福是禍？據稱肥安本被足球總監告知今夏無錢增兵，勝在夠牙力說服對方底褲都當埋籌旗；一旦來年參戰歐聯，以班主之急於求成好大喜功，肯定又賒又借圖擴軍。平心而論，拖肥過去即使偶一獲封為黑馬，也僅指爭踢歐聯，從來跟爭標沾不上邊。與其勉強充大頭過癮一時，倒不如效法紅軍穩住財政，並善用近年青訓的不俗收成，畢竟裏子勝過面子吧。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高