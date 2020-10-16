東方開操 聘盧比度任助教 李志堅料富力退賽影響短暫 擬簽部分失業兵

文、圖：余瑋

富力日前突然退出港超，一批高薪球員需在開季前一周尋求落班。李志堅表示，富力是有競爭力及話題性的球隊，突然退出對球市有一定影響，但相信是短暫性：「其實香港足球不斷都是這樣，不用再加墨水評論，玩這遊戲已知怎樣玩。少一隊當然不好，但8隊參賽亦不太差。現時經濟不止影響飲食及零售業，都會影響體育界。」東方門將葉鴻輝也稱，下季沒有富力後，港超比賽競爭性將減低。

3將外借 茹子楠投晉峰

此外，李志堅透露球隊有計劃個別位置補充人腳：「本來想法是從海外增兵，現在本地多了選擇，富力有很多高質素球員，肯定是有興趣，都希望幫到同業。」他透露，如港足後衛徐宏傑已有多隊爭相羅致，亦有考慮舊部兼前港足先生伊高沙托尼。東方同時將外借3名球員，茹子楠及唐道碧落實分別借到升班馬晉峰及冠忠南區，劉學銘則傳借至香港飛馬。

盧比度冀經驗助挑戰亞洲賽

新季港超只餘8隊下，有傳聯賽或踢三循環，據悉季初先舉行菁英盃分組賽。東方現有多名傷兵，迪高、辛祖及費蘭度昨只在場邊康復訓練，前兩者或趕及季初復出，但新加盟的費蘭度因阿基里斯腱撕裂需做手術，預計休戰6周，12月才有望復出。

東方同時委任盧比度為助教，李志堅坦言香港球圈小，選擇不多，但深信對方可幫助球隊：「上季東方想爭標，可買哪些球員？就是前季冠軍的球員。教練團亦一樣，盧比度無論在球員或教練層面上都很專業。」這名2010/11球季港足先生，此前在傑志任一隊助教及青訓學院技術總監，今年3月確診新冠病毒，之後康復，上月離開該會。他昨參與東方首操後稱，現時環境能重返綠茵場工作已感高興，對他和家人是好消息，強調與傑志關係良好，「感謝傑志成就我在香港的一切」。43歲的盧比度持歐洲足協專業教練牌照，他冀以過去在亞洲賽的經驗，助東方更上一層樓。

（港超消息）