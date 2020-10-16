英軍敗陣 雙星領紅 不敵丹麥 馬古尼列斯占士被逐

年內吞3張紅牌隊史所無

近月新聞不斷的馬古尼再成焦點，昨仗開賽5分鐘，因踢中敵鋒尤素夫保臣足踝領黃，及至31分鐘踢跌對手前鋒多爾貝治，兩黃一紅被逐，令球隊大部分時間踢少一人。客隊藉基爾獲加犯規獲12碼，第100場國際賽上陣的國際米蘭中場基斯甸艾歷臣操刀中鵠，以1：0奏凱。

英軍翼衛列斯占士完場後言語衝撞球證，結果首度擔正即領紅，成隊史首例，亦令「三獅」破天荒一年內被罰3面紅牌。此前英軍只有史高斯和謝拉特曾在溫布萊球場被逐。

領隊修夫基賽後表示對馬古尼「完全信任」，哈利卡尼亦撐隊友將「反彈」，但難掩這名27歲曼聯中堅厄運連連。馬古尼8月在希臘捲入酒吧毆鬥被捕，襲警罪成；上周日曼聯主場鬥熱刺時亦表現不儕，紅魔終以1：6慘負。

盧卡古起孖 比利時升榜首

至於效力國際米蘭的射手盧卡古在同組另一仗上半場「起孖」，助比利時隊以2：1小勝有沙華臣扳平的冰島隊，4戰得9分升上A2組榜首，丹麥隊力壓同得7分的三獅居次席。