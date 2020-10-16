列強搶簽自由身筍貨 尋組軍最後拼圖 史杜列治身價稱冠

6年前，史杜列治差點與前線拍檔蘇亞雷斯，一起成為利物浦首奪英超冠軍的功臣，其後被當時新上任的領隊高普棄用，外借至西布朗，去年加盟土超球會特拉布宗，又因曾違反足球博彩條例被罰停賽，球員生涯跌入低谷。他今年初雖被解約，但身價仍值800萬鎊（約8000萬港元），乃網站transfermarkt上估價最高的自由身球員。

31歲的他現於一支英格蘭業餘隊跟操，他在Instagram稱：「依然活躍專注，接近回歸。」傳言他受到英超的阿士東維拉，以及蘇超、意甲和美職球會垂青，他曾透露首選是重返英超，稱要「完成未完的任務」。

史杜列治冀返英超完成「未完任務」

與史杜列治同屬「玻璃腳」的前阿仙奴中場韋舒亞，早前被韋斯咸放棄後說：「雖然我為未能充分展示能力而失望，但自信仍可在頂級聯賽立足。」據報他已與蘇超的格拉斯哥流浪扯上關係；至於另一「容易受傷的男人」、曾效力阿仙奴和曼聯的鋒將韋碧克，亦已離開降落英冠的屈福特，據報已獲白禮頓招手。

PAOK青睞香川真司艾沙姆

文迪蘇傑獲意甲4軍追獵

此外，市場上亦不乏擁有英超經驗的自由身外援，例如曼聯舊將日籍中場香川真司、曾效力車路士的巴西籍前鋒柏圖、前利物浦攻擊手波連尼、中鋒巴洛迪利、前曼城右閘薩巴列達，以及前曼聯右翼衛路爾斯華倫西亞等，惟薩巴列達及華倫西亞已年屆35，球員生涯步近黃昏，而香川與曾效力祖雲達斯和國際米蘭的中後場好手卡華禾艾沙姆，近日同獲希臘球會PAOK賞識。

必須提及的是，曾在意甲、西甲和德甲吃得開的克羅地亞籍名將文迪蘇傑，與卡塔爾球會艾杜哈尼解約後，傳言獲至少4支意甲隊垂青。兩年前與他協助「格仔軍」奪世界盃亞軍的門將蘇巴錫，則已離開效力8年半的法甲球會摩納哥，在英超列強貴價門將不時犯錯下，蘇巴錫或是及時雨。曾在些路迪贏過11個錦標的克羅地亞籍中堅施蒙路域，則勝在只有26歲及擁有1.91米高度，說不定可改善列強後防。

（轉會消息）