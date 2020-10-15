C朗染疫歐聯難鬥美斯 酒店內笑對鏡頭 波基斯等葡軍戰友無礙

C朗未有病徵，於里斯本的葡萄牙國家隊基地酒店隔離，昨日在露台上滿面笑容，向傳媒豎起拇指。據報他未定何時返回意大利都靈向祖雲達斯報到，但最少缺陣下周對克羅托內的意甲及對基輔戴拿模的歐聯分組賽首戰，能否在本月29日歐聯分組賽對巴塞隆拿復出與美斯交手，關鍵在於比賽前7日檢測結果，換言之他要在未來一周康復，否則兩大球星只能待12月才能碰頭。

葡軍主帥：嚴格防疫無人違規

雖然祖雲達斯及葡萄牙隊上周均有職球員確診，C朗上周拒絕先隔離、再歸隊，決定備受質疑，但他仍先後在友賽西班牙隊及在歐洲國家聯賽作客法國隊時上陣，又與沙治奧拉莫斯、基利安麥巴比等近距離接觸，甚至跟法國隊小將卡馬雲加交換球衣。據報他在過去一周的首5次檢測結果均為陰性，直至第6次才呈陽性。其他國家隊隊友以至上仗對手法國隊，最新一次檢測結果亦全為陰性。

葡萄牙隊主教練費蘭度山齊士表示：「我們已做了7次檢測，每日都有一次，作客法國隊時一直沒有離開酒店，回葡萄牙也嚴格遵守規定，沒有人違規和破壞防疫規則，但遺憾這還不足夠。」他又笑稱C朗在陽台看隊友操練時，也嚷着要比賽。C朗女友洛迪古絲則發布與C朗的視像通話截圖，顯示對方面色和心情似乎不錯。

祖雲達斯股價一度急挫

拿玻里棄戰或不被判罰

受C朗確診的消息影響，祖雲達斯在米蘭證交所的股價前日曾在半小時內急挫，但昨日完全收復跌幅。守將基亞連尼亦回應C朗確診一事：「足球員都知道比賽需承受的風險，希望繼續作戰，因為我們知道足球的經濟及社會功用。我認為能完成今屆聯賽，會是一場勝利。」祖雲本周有中場艾朗藍斯受傷，提前離開威爾斯隊。另外，早前拒作客都靈的拿玻里，昨完成市政府隔離令。他們或因C朗受感染，不被賽會判罰，裁決今日公布。