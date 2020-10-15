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2020年10月15日星期四
富力散班 將帥開季變失業 4季注逾億 聲明稱無愧 港超餘8隊再臨寒冬
近2季4隊退出 富力大埔涉中資
愉園逆市增兵 曼聯前青訓中場加盟
NBA擬明年1‧18開季 或改制球隊減出征
世界冠軍瀨戶大也出軌 日泳總禁賽
英超改革爭議未止 匿名班主批「Big 6」獲特權
體壇快訊：高球一哥染疫退賽
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迪基亞失誤 狂牛敗走烏國不敗斷纜
森巴兵連勝 尼馬累積入球僅次比利
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【明報專訊】（請看附圖）
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