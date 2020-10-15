富力散班 將帥開季變失業 4季注逾億 聲明稱無愧 港超餘8隊再臨寒冬

富力R&F為中超隊廣州富力附屬隊，2016年起「空降」參加港超4季，班費累計高達1.3億港元，但未能取得任何錦標，今季只得聯賽季軍及足總盃亞軍。球會周一傳出退出港超，至昨午發聲明證實消息。富力R&F總經理郭能培在聲明中表示，征戰港超4年不遺餘力在港開展青訓，簽入優秀香港球員並推薦到中超隊，又力推主場搬至廣州，嘗試在大灣區讓粵港兩地球迷更了解港超聯賽，強調「從來一心只為香港足球運動發展，對過去4年努力無愧於心」。富力近兩季羅致港腳陳俊樂及梁諾恆，二人現效力中超的廣州富力及中甲的梅州客家。有球圈人士認為，今年經濟低迷，國內房地產銷售不理想，成富力退賽原因之一。

屢惹爭議 被批特權球隊

執教富力R&F兩季的主教練楊正光，表示知悉球會棄戰後心情沉重，認為對本地球圈影響甚大，而且再多一班失業兵，港超球員薪酬或面臨「層壓式」下滑：「足球需要競爭，尤其一支爭標分子退出，對球圈未必好事。」富力在港超4季屢有爭議（見右表），被部分球迷稱為「特權球隊」。楊正光承認身處當中感到辛苦，最難受是無論在香港或內地，得到的球迷支持都不足，「有點像為自己而戰」。

楊正光憂戰將需大幅減薪

盧均宜若未能落班或掛靴

楊正光承認兩季成績欠佳，自己需負最大責任，並透露球會受不少掣肘：「我感受到球會高層意興闌珊，受各方面掣肘阻攔，有多大雄心都會熄滅。」他說現會引薦球員到其他港超隊落班，才再想自己去向。中堅謝家強盼留港落班，以待取得特區護照入籍，但隊長盧均宜稱，新季下周六開鑼，各隊差不多完成組軍，即使減薪落班也非易事，自己若未能覓得新東家，掛靴會是其選項；至於徐宏傑等復賽前加盟的新兵，未為新東家上陣便要離隊。

香港足球總會確認收到富力退賽申請，將跟進及盡快公布下季安排。足總主席貝鈞奇說，有機會聯繫富力高層時，仍會嘗試挽留，並重申下周六開鑼計劃不變，但賽程或需調整。