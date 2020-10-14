非一般警察 東非跑手的忠誠勇毅 苦練破世界紀錄 收入投放建設家鄉

非洲國家以警隊支援長跑運動員不是什麼新鮮事，肯尼亞隊的半馬世界冠軍甘禾羅、全馬舊世界紀錄保持者傑笙也隸屬當地警方。24歲的卓達基沒有如傑笙一樣，因在疫情期間違反限聚令，而在酒吧被捕。他一直苦練承受更快的速度，近兩個月接連打破兩項塵封超過15年的長跑紀錄，周末轉戰半馬拉松世界賽。佳績背後相當不易，事關在荷蘭訓練的他，因為疫情要留在家鄉高原，但當地本應8年前建成的標準運動場，現在仍未起好。

促政府築路 供養後輩高夢

卓達基只能用臨時規劃的草地賽道，一個圈406米，高低起伏有5米。烏干達總統穆塞韋尼年初在Twitter恭賀他時，他的轉發回覆是促請政府直接面對當地居民，爭取興建運動場接駁道路的民意：「有合適的設施，烏干達可以成為田徑界領先的力量。他們應該與受影響的居民直接對話，包括賠償的情况，這可加快工程進度，又減少摩擦。」據報在疫情期間，他供養最少100名青年運動員，大部分的獎金亦投放在家鄉建設，特別是其第二興趣足球之上，難怪其啟蒙教練稱，如果卓達基從政，應可高票當選。

卓達基等國家隊代表今年6月離開高原，到300公里外的烏干達首都坎帕拉，在正式運動場訓練一周，那時他才覺得可以挑戰世界紀錄：「那個星期六很特別，我有3.2公里都在世界紀錄的時間內，令我有更大動力，也覺得準備好了。」

周末戰半馬世界賽爭金

周末的半馬拉松世界賽，將是卓達基旅歐最後一站，之後將會備戰押後至明夏的東京奧運。毫無疑問，他是烏干達隊現時最有名的運動員，但他介意未得到更多認可：「人們還認為艾基布亞（John Akii-Bua，1972年奧運400米欄為烏國贏得首金）是最佳，但我已打破各個紀錄，只是差一面金牌。」

（體壇HeatMap）