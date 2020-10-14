三獅鬥丹麥 英超兵兩難 球會憂主力受傷 摩連奴不滿卡尼掛帥

英格蘭vs.丹麥 香港開電視77台、有線601/661台 明晨02：45直播

英格蘭隊兼熱刺主力哈利卡尼在今個國際賽周，僅在日前歐國聯對比利時隊一役後備入替約30分鐘，但報道指他曾在操練拉傷大腿肌肉，領隊修夫基解釋卡尼只是肌肉疲勞，並稱考慮派這名27歲射手在今仗對丹麥隊正選：「我們一直跟醫療團隊溝通，他可在今仗正選，上仗賽後也沒有大問題。」另外，閘衛捷比亞及芝維爾昨均因傷退隊，左翼衛料由阿仙奴雙將布卡約沙卡或美蘭尼爾斯出任。

英兩閘比軍迪布尼同因傷退隊

不過，英國《衛報》報道，自英格蘭隊徵召卡尼後，熱刺主帥摩連奴一直有微言，曾要求「三獅軍團」必須小心起用其愛將，並解釋對方季初已上陣太多比賽，加上日前操練有不適，應先掃描檢查，而非再冒險上陣。熱刺下周日於英超的倫敦打吡對韋斯咸，球星加里夫巴利已復操，有望迎今季首仗。

同組的比利時隊證實中場奇雲迪布尼，因狀態不適合參與明晨作客冰島隊，已提前返回曼徹斯特。迪布尼日前對英格蘭隊於73分鐘被換出，主帥馬天尼斯稱為安全起見才換他離場。有指這名曼城主力提早返回球會，備戰下周日英超主場對阿仙奴的大戰。

紅軍文尼艾簡達拿復操

至於早前確診新冠病毒的利物浦雙星沙迪奧文尼和堤亞高艾簡達拿，經過10日隔離及檢測呈陰性後昨日復操，有望周六在作客愛華頓的默西塞德郡打吡候命，但日前確診的中場拿比基達正接受第2次檢測，上陣成疑。

（歐國聯消息）