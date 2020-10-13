拿度「20貫」平費達拿紀錄 挫佐高域13次稱霸法網 瑞士天王:冀一起延續旅程

拿度晉級決賽過程不失一盤，第56次碰老對手佐高域續顯勇態，僅花2小時41分鐘，便以6：0、6：2、7：5輕取無壓力犯錯甚多的佐高域，達成四連霸，第13次奪法網，並追平費達拿的20個大滿貫紀錄（見圖）。34歲的拿度說：「對我來說，在這裏勝出意義重大，所以這是不止關於追平羅渣（費達拿）的紀錄。羅蘭加洛斯（法網）對我來說意味着一切。我在這裏度過網球生涯中最重要時刻。在這兒比賽就是有一種真正的靈感。我與這球場和這城市的愛情故事是難以置信的。」

拿度喻與法網如愛情故事

佐高域讚泥地王當之無愧

拿度續說：「若你問感受，我當然超高興，但亦不快樂，因世上很多人仍深受新冠病毒疫情煎熬。我要帶給每個地球人一個信息，就是繼續對抗疫情，繼續奮戰，保持積極。我們將會克服它！」他又對敗陣的佐高域感到抱歉，承認「我們多次交手，大家有贏有輸」。33歲的佐高域則輸得心服口服：「拉法（拿度）展示了他為何被稱為『泥地王』。」此役是一哥今年第2次落敗，之前一次是他在美網疑因發脾氣將球擊中司線員，被賽會取消比賽資格。

皇馬加素爾阿朗素道賀

拿度第13次稱雄法網後，39歲的費達拿透過社交網表示：「對我來說，祝賀拉法獲得他的第20個大滿貫冠軍是一種真正的榮譽……尤其令人驚訝的是，他已13次贏得法網，這是體壇最偉大成就之一。我希望20只是我倆一起繼續旅程的另一步。」

西班牙體壇亦祝賀拿度的成就，皇家馬德里發文稱：「球會的榮譽會員拿度繼續他的傳奇。」該隊隊長沙治奧拉莫斯、名宿門將卡斯拿斯、籃球名將加素爾及前F1世界冠軍阿朗素等亦送上祝賀。