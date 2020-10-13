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2020年10月13日星期二
湖人相隔10年再奪總冠軍 場數4:2擊退熱火 17冠看齊塞爾特人
各方努力成就不平凡復賽 聯盟防疫嚴謹 願為社會發聲
法葡悶和 麥巴比遇偶像C朗添和氣
英軍擊退比利時 修夫基變陣領軍九連勝
利物浦曼聯倡英超減至18隊遭反對
本田圭佑開齋領保地花高奏凱
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拿度「20貫」平費達拿紀錄 挫佐高域13次稱霸法網 瑞士天王:冀一起延續旅程
富力傳棄戰港超或星散
體壇快訊：年底學界賽因疫情取消
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【明報專訊】（請看附圖）
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