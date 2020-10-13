湖人相隔10年再奪總冠軍 場數4:2擊退熱火 17冠看齊塞爾特人

湖人昨排陣出其不意，控衛卡魯素首於季後賽正選上陣，取代D侯活打小球陣。改任中鋒的「一眉」安東尼戴維斯，連同「大帝」占士、卡特維普爾及朗度等4人，半場已得分上雙，領先眾將現疲態的熱火64：36。而自首戰傷出後，熱火星級控衛迪加積昨雖終告復出，惟狀態不足下僅後備上陣19分鐘僅得5分，加上全隊投射命中率一度低見33%，末段變陣力追亦無功而還，最終湖人以13分之差獲勝，場數贏4：2，相隔10年再嘗總冠軍滋味。

占士四膺FMVP僅次米高佐敦

領軍重拾昔日光輝兌現承諾

占士昨取28分，14個籃板及10次助攻的「三雙」，總決賽6場投射命中率全數過半，場均交出29.8分、11.8個籃板及8.5次助攻的佳績，以大熱姿態，第4次當選FMVP，僅次6次的米高佐敦，亦是首人在3支不同球隊奪此殊榮，並破紀錄第260次季後賽上陣。

這名35歲球星，前年由克里夫蘭騎士轉投湖人，但上季季中曾養傷一段時間，球隊戰績下滑而未能出戰季後賽，今季與「一眉」合作下所向披靡，助湖人歷來第17次拿下總冠軍。賽後占士表示：「我不曾在季後賽缺陣，這是對隊友最好的辦法，當需要自己時可以健康候命。」而他又認為湖人將重拾昔日光輝：「當我加盟時，跟班主說要帶領湖人回到屬於他們的位置。」值得一提的是，湖人班主珍妮畢斯在2013年接替已故父親出任主席，今次首嘗奪冠滋味。

球迷洛城慶祝 一眉勝利獻高比

湖人10年前的奪冠功臣、名宿高比拜仁年初因空難身亡，未能見證球隊歷史新一頁。在湖人主場史達普斯中心外，大批球迷聚集慶祝奪冠之餘，亦高呼「高比」。安東尼戴維斯賽後將勝利獻給天上的對方：「在悲劇發生後，我們都想為他而戰，不令他失望。上場穿起黑曼巴戰衣時未能勝出，也令我們是役攻守兩端更勇悍，保證贏出。我知道他會為我們感光榮，（高比遺孀）雲妮莎、球隊上下會為我們感到光榮。」至於熱火頭號球星占美畢拿，賽後表明希望留效，下季捲土重來。

因應疫情，原本戰至常規賽末段的NBA，需在奧蘭多迪士尼世界閉門復賽，湖人奪標只能面對鏡頭慶祝，占士賽後也要用通訊軟件，與母親分享喜悅。