德國歐國聯險勝開齋 兩屆首捷 路維仍不滿 狂牛齊勝居首

有別於日前友賽打和土耳其隊，德國隊轉戰烏克蘭隊盡遣主力。20分鐘，馬菲亞斯真達接應魯迪格傳中為德國隊打開紀錄。49分鐘，烏克蘭隊門將布斯真接球甩手，德軍中場哥列斯卡頂成2：0，最終小勝2：1。路維為取得近兩屆歐國聯共7仗首捷而高興，但也說：「我們本可領前3：0或4：0，但有時太容易失去皮球。當領前兩球時，對方已有疲態，我們或應打更多反擊。總括而言，球隊仍是穩固的，對手沒太多機會。」

西班牙挫瑞士15場不敗

西班牙隊則在14分鐘，藉瑞士隊門將恩尼森馬傳球時，中場格列沙加跣腳，由米基爾馬連奴截得皮球後，助攻奧耶沙巴爾一箭定江山，連續不敗增至15場，自1987年以來未嘗在馬德里落敗。「鬥牛兵」3戰得7分續排榜首，多德軍兩分。西、德兩軍明日分別作客烏軍及迎戰瑞士隊。

傑斯獲撐回巢曼聯掌帥

普捷天奴傳獲曼市雙雄青睞

另外，威爾斯隊昨晚在B4組作客以0：0打和愛爾蘭隊，3戰2勝1和得7分。曾執教威軍的曼聯名宿曉士稱，若球隊主帥傑斯在明年上演的歐洲國家盃有表現，便應有再次入主曼聯的機會。曼聯在2014年將莫耶斯革職後，傑斯曾擔任暫代領隊，其後「紅魔」以尹戈爾為主帥，傑斯退居副手，及至尹戈爾於2016年被炒，曉士認為傑斯可再執教曼聯，但因曼城當時以哥迪奧拿領軍，而傑斯的履歷與哥帥相差甚遠，結果曼聯委任摩連奴為領隊。

另據英國《鏡報》報道，曼聯與曼城季初英超同是3戰1勝，若再有差池，兩會高層考慮與蘇斯克查和哥帥「分手」，爭取改由熱刺前帥普捷天奴領軍。

（歐國聯消息）