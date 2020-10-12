傑志力壓雙雄 後上稱霸港超 季中易帥助教染疫 朱志光嘆最艱難一季

文、圖：余瑋、黃頴恩

東方賽前擁爭標主導權，只要取勝即封王，但在香港大球場和富力R&F互交白卷，反觀傑志在旺角場鬥愉園，上半場憑倒戈的加維蘭開紀錄，下半場再有入替的蘇沙在6分鐘內連中三元，最終大勝4：0，相隔一季重奪港超冠軍。球賽閉門進行，數十球迷於鐵閘外遠距離觀戰，但傑志奠勝後有人突破防線，衝入球場歡呼慶祝。

「藍鳥」在2016/17球季煞科日，以4：1擊敗東方奪標，今季再鬥至最後一仗奪冠。傑志上仗失分，爭標再陷被動，朱sir曾言如拾回遺失的錢包，但發現鈔票盡失，昨日領軍登頂後打趣道：「現在發現入面有張馬票，而且中了獎。」

東方悶和富力功虧一簣

傑志奪頂級聯賽第10冠

傑志季初由波斯尼亞籍主帥施利斯高域執教，但今年3月因成績欠佳易帥，朱志光重掌球隊。因新冠病毒疫情，球隊有時任助教盧比度確診，港超亦一度停賽近半年，朱sir形容執教生涯前所未見地艱難。6隊上月復賽後迎來緊湊賽程，伍健認為球隊勝在有輪換經驗：「由復賽開始已知輪換至關重要，傑志近年有港超、亞洲賽雙線作戰的經驗，亦有足夠人腳。」

伍健點名稱讚是役踢足全場的18歲小將陳晉一及後備入替的何振廷，冀望下季有5至6名年輕球員能在一隊站穩陣腳，料球隊迎來過渡期。他表示：「若一直靠有經驗但年紀大的球員，香港足球沒進步、沒希望；即使下季因給予年輕球員機會而成績下滑，相信球迷會理解。」

黃洋籲小將珍惜亞洲賽機會

新季料在下周六展開，傑志下季亦兼戰亞冠盃，朱sir希望以數年前經驗，引導年輕球員迎戰。新季人腳方面，伍健不排除再添外援，但視乎出戰亞冠分組賽抑或外圍賽：「若是分組賽，我們要有一定戰鬥力，不希望再出現0：6輸波的場面。」

隊長黃洋承認疫情前對手表現較佳，但復賽後各隊表現起伏，形容傑志能後上封王，證明有「贏冠軍的基因」。他又寄語後輩珍惜機會：「年輕球員能挑戰更高舞台，相信是快速進步的機會，希望他們珍惜。」

（港超煞科）