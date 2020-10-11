東方傑志富力 港超煞科爭霸

東方爭3冠壓軸鬥富力 堅sir盼球員堅持

港超復賽後爭標形勢連番變化，原本榜首的富力接連失分，加上傑志上輪遭逼和，造就復賽後全勝的東方後來居上，現以1分領先兩隊，只要今午在香港大球場擊敗富力，將相隔3季重奪聯賽冠軍，兼繼1993/94年球季再成三冠王。

葉鴻輝放下煞科失冠往事

7年前，頂級聯賽仍稱港甲，煞科日被稱為「大審判日」，5隊有降班機會。當年執教橫濱FC香港的李志堅，從煞科護級來到東方爭冠，他稱從三強奪冠可能性、主導權及壓力都在東方，但稱：「已有兩項獎盃在手，亦已達季前目標取得下季亞洲賽資格，為球員提升不少信心和減壓。」他稱，疫情下曾懷疑能否完成球季，感恩最終可續比賽，並感激球會支持、球員專注備戰，亦為球迷攀山爬欄打氣感動：「很高興大家都堅持下去，球員目前爭勝心強，希望最終會有好結果。」

東方於2016/17球季煞科生死戰，大敗予傑志失冠，門將葉鴻輝稱舊事已成過去，展望將來才重要：「這場比賽才是我們現在要面對的事。」

富力封王需擊敗東方，還要寄望另邊廂的傑志對愉園失分，主教練楊正光稱會以平常心應戰：「這段時間賽程密，各隊準備對手資料已瞭若指掌，但球員會續搏盡。」他續道，東方有不少「頂得之人」，球隊要贏必須先做好死球防守。

傑志衝冠兼爭入亞洲賽 鬥愉園不容有失

由港超開鑼戰到收官戰，傑志兩仗對手都是愉園。「藍鳥」上仗被冠忠南區逼和痛失兩分，將聯賽爭冠主導權讓予東方龍獅，今午在旺角大球場要全取3分之餘，同時寄望東方對富力失分，才有機會相隔一季重奪冠軍。

主帥朱志光:奪冠與否已達標

傑志今季表現起伏，由波斯尼亞籍名宿施利斯高域執教，但上半季成績欠佳，高級組銀牌及足總盃先後出局，最終在今年3月易帥，功勳教頭朱志光再接掌。疫情下，該隊還有前助教盧比度確診新冠病毒，70名職球員事後接受檢測悉數呈陰性。復賽後「藍鳥」憑小將贏得菁英盃，惟季中起有盧卡斯、費蘭度及林恩許等主力離隊，影響復賽兵源調動。

朱志光承認以復賽前形勢，傑志不可能戰至在煞科日，仍有爭冠機會：「若最後一場以勝仗完季，成績是達標的，是否最好難判斷，但相比復賽前預算，已經有交代。」若東方奪冠，聯賽亞軍將仍可獲亞洲賽資格，對於傑志或富力而言，還要為下季選擇旺角場為主場取得優勢。傑志於2016/17球季煞科戰大勝東方後上奪冠，今仗面對榜尾的愉園，隊長黃洋稱一定不可輕敵，必須全力以赴，並感謝堅持完成球季的6隊。

餘下一場煞科戰，為冠忠南區在小西灣運動場對理文。南區復賽後5仗未開齋，今仗若取首勝將可反壓對手，以第4名完季。

記者：余瑋