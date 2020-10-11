畢拿三雙率軍挫湖人 場數2:3熱火爭冠未絕望

特朗普批占士令NBA政治化

湖人昨雖披上黑曼巴戰衣，但在丹尼格連尾段無人防守下射失3分球後，未能提前高舉隊史第17座冠軍獎盃。畢拿繼總決賽第3戰後，再獻35分、12個籃板、11次助攻的「三雙」，追近場數之餘，更成為首晉總決賽即錄得兩次「三雙」的第一人，亦是在對手總冠軍叫糊的逆境下，歷來第4人能攻下30分的「三雙」。熱火另有5將得分上雙，攻下26分的鄧肯羅賓遜創個人總決賽得分新高，3分球13射7中為歷來在總決賽單場入最多3分球的落選新秀。

湖人主力安東尼戴維斯昨在首節扭傷右腳踝，負傷錄得28分、12個籃板，占士亦取得40分、13個籃板，但賽前被特朗普批評在賽場支持黑人平權：「占士令NBA變得政治化，沒人關注球賽，我甚至不知哪隊在打總決賽。」

波辛傑斯右膝完成手術

此外，達拉斯獨行俠前鋒波辛傑斯早前在季後賽首仗受傷，右膝半月板撕裂，已完成手術；球會稱他隨即開始復健，但未有復操時間表。