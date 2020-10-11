拿度佐高域法網決鬥 天王對決第56回 泥地王劍指「20貫」

男單決賽 now670台、有線611/651台 晚上20：30直播

拿度在法網錄得99勝2負，只在2009年不敵蘇達寧，及2015年8強被佐高域直落3盤淘汰。那是二人最近一次在法網碰頭，但佐高域該屆只得亞軍，至2016年才唯一一次捧起法網男單獎盃，今年第5次殺入決賽，拿度則此前12次決賽全勝，今仗更有望乘「瑞士天王」費達拿養傷，追平他的20項大滿貫紀錄。

締公開賽年代最多對碰次數

今場亦是拿度與佐高域第56次交手，是自公開賽年代起，最多對碰的球手（見表）。對拿度有利的除了紅土場，還有其不斷提升的狀態。他昨在4強以盤數6：3、6：3、7：6，擊敗阿根廷籍球手舒華斯文，一報兩周前羅馬大師賽敗仇，過程中即使第3盤面對決勝局，也大比數勝出。他稱：「羅馬賽是我半年內首場比賽，今次就準備得較好。例如今仗，我知道自己踏前了一步，星期日還要再進步。」

雖然今屆法網改於9月展開，天氣較涼，加上改變比賽用球，不是最適合拿度發揮的環境，他還是打入決賽。其教練兼前法網冠軍莫亞認為，拿度的適應能力無人能及：「有些環境較適合他，但他在千變萬化的環境都贏過，烈日、雨天、雪地、高海拔……。」

天氣或有利佐高域發揮

背部有傷的佐高域則在4強苦戰5盤，才擊敗5號種子特薛斯柏斯過關。這名塞爾維亞籍的世界一哥，整場持續面對被破發危機，但關鍵時刻沒手軟，令對手15次機會只曾4次取局。相對而言，今屆法網的作賽條件則較適合佐高域，其前教練碧加稱：「拿度在熱天的正手上旋球會令球彈高，但佐高域喜歡較低擊球點。當然你也能看到球手經常放短球，為什麼呢？當然是法國10月常下雨，新的比賽球也沒那麼彈。」