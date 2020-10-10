紀錄破心魔 陳至鋒划向東京 奧運延期焉知非福 賽艇機上練就耐性

文、圖：黃頴恩

香港體育學院7月底再次封院，賽艇隊被迫轉為室內訓練，卻成新星陳至鋒首次打破Concept 2室內賽艇（滑軌）世界紀錄的契機；相隔一周，他再戰另一紀錄亦順利完成。世界紀錄固然亮麗，但意義不止於此，原來他今年初訓練遇瓶頸，對爭取首次划入奧運漸失信心，要向心理學家求助。

兩屆亞青摘3金

四人賽失手一度陷信心危機

膽怯其來有自，阿鋒的賽艇路尚算順遂，13歲初次接觸室內賽艇，兩年後「落水」，16歲入選港青，其後兩屆亞青賽連摘3金。然而初戰亞青那年，於四人雙槳艇賽事失手，令團隊由第2跌至第4，失落獎牌。留下夢魘多年未除，他自言疫情下因禍得福，有機會挑戰世界紀錄，事成後終於相信教練所言「你能力不差，別常質疑自已」。

世界紀錄純屬過程，阿鋒視之為通向東奧的踏腳石。他原本計劃暫停繼續衝擊紀錄，專注備戰東奧，但體院上月解封，全隊休假12天，他決定放棄回家休息機會，再藉挑戰解決另一老毛病，以全馬距離訓練耐性。他反省道：「以前一味顧着衝力量、衝體能，沒耐性細思技術，但我想從頭開始，不可再用之前那套，多聆聽意見，思考如何進步，才能達更高水平。」

疫下轉操室內賽艇

兩個月內三破世界紀錄

港隊上周一全面復操，總教練白勵稱訓練將更艱苦，阿鋒已有心理準備迎接。惟再次面對東奧席位的激烈競爭，他表示不時從兩個偶像身上得力。其一是NBA名宿麥基迪，他在2014年一場常規賽35秒狂轟13分，助侯斯頓火箭反勝聖安東尼奧馬刺，那段經典片段是阿鋒的心靈雞湯，用以自勉「無論落後多少，一日未到終點都未算輸」。

師兄兼亞洲賽奪金拍檔趙顯臻，則是他的另一精神支柱。二人去年一同出賽，阿鋒形容被對方的氣勢懾服：「他用行動告訴我，跟隨他就能登上頒獎台，給我很大信心。」不過以往總靠拍檔、教練給予信心，如今手握3項世界紀錄，他希望為自己注入足夠自信，熬過未來半年的選拔，明夏如願划入東奧航道。