非常時期現怪誕轉會 列強疫下但求過渡 愛華頓豪使換榜首

也許在非常環境，荒誕才屬正常。看看皇家馬德里零出手（唔係零秒出手），卻不計成本全力散貨；向來以穩健理財見稱的德甲，亦是借用為主、免費收兵為輔，連拜仁慕尼黑也不例外，便足以反映「秋季」市場的怪異程度。

當然站在球會營運角度，開源節流、收到好價即放人的做法很合理。然而換成在球隊維持實力、持續發展的角度，就不那麼理想了，似是先求捱得過今季再打算；大抵本土賽事塘水滾塘魚仍可應付，卻未必有足夠板櫈深度兼顧歐戰爭雄。

錫菲聯高價收購小將

皇馬拜仁節流 馬體會自損軍力

事實乃即使撇除財政因素，依然有好些叫人摸不着頭腦的組軍行動。最佳例子為馬德里體育會，招攬蘇亞雷斯而讓艾華路莫拉達先借後賣回巢祖雲達斯，既無助帳簿，更自損軍力。反過來說，祖雲的買賣便顯得精明，除了莫拉達，還有上季尾已用比真歷向巴塞隆拿換來艾法美路；只是堂堂意軍穩膽的小基艾沙也得先借後買，平添一絲詭秘，恐怕乃執教斤両成疑的派路尚未弄清戰術方向吧。不過整體而言，意甲儘管一如以往充斥大量借將，惟列強今次皆算增兵得宜，例如國際米蘭收購了被施丹棄如敝屣的阿舒拉夫。國米論軍容不會差過祖雲多少，絕對有機會把王者拉下台。

同樣的撼動高牆時機，在德甲及英超亦因着一個轉會窗而隱現。多蒙特無視曼聯天價求購查頓辛祖，於此經濟大氣候中實在奇怪；最初以為純屬敲竹槓抬價，卻逐漸覺得乃決心留人，加上執到個梅尼亞，為青春班補充經驗，跟拜仁相比有點此消彼長意味，確具條件推翻霸權。英超更是立即製造十月驚奇，利物浦創歷史失七球慘敗，曼城則同病相憐出閘脫腳，誰會想到愛華頓乃唯一四戰全勝隊伍？

多蒙特誓保留辛祖令人意外

梅尼亞為青春班注經驗

其實去季講過，愛華頓的人腳根本不虞降班，如今針對性大幅強化中場，暫居榜首也不該驚訝，只懷疑錢從何來。簡單對比同市宿敵，拖肥糖財務根基不及紅軍，更要為興建新球場準備資金，貿然花巨款在即食大牌身上，搞不好重蹈列斯聯及樸茨茅夫的覆轍，柏高自問看不出中線前景，亦談不上有何期待。是的，這個「秋窗」，沒什麼新兵真正能令柏高期待。要不像占士洛迪古斯這類成名已久球星，期望預定值本就設得高；要不像拉素的梅利基、拜仁的馬克洛卡等等，對大局無關要緊。倒不如期待疫苗面市，大家可以合法集結，再度置身現場共享氛圍吧。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高